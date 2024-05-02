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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile görüştü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

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