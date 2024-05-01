CHP’den Taksim ısrarı! Yasağa rağmen yürüyüş yapacaklar

TERÖR ÖRGÜTLERİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bakan Yerlikaya "Terör örgütleri son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum, Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir." ifadelerini kullandı.