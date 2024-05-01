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CHP'den Taksim ısrarı! Yasağa rağmen yürüyüş yapacaklar

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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CHP’den Taksim ısrarı! Yasağa rağmen yürüyüş yapacaklar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve DİSK’in ısrarı devam ediyor. CHP ve DİSK yasağa rağmen Taksim’e yürüyüş düzenleyecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması yapmıştı. Bakan Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil." sözleriyle 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bakan Yerlikaya "Terör örgütleri son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum, Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir." ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI

Yaşananların ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri, Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.

CHP'DEN YASAĞA RAĞMEN TAKSİM ISRARI

Cumhuriyet Halk Partisi ve DİSK yasağa rağmen Taksim'e yürüyüş düzenleyecek. Alınan tüm tedbirlere rağmen CHP ve DİSK'in Taksim ısrarı devam ederken, bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

ÇEVİK KUVVET VE TOMA'LAR BOZDOĞAN KEMERİ'NİN ALTINDA

Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda polis ekipleri, bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor.

Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.

Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi.

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