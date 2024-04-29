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TBMM'de kritik haftaya giriliyor! Ana gündem maddesi yeni ve sivil anayasa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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TBMM’de kritik haftaya giriliyor! Ana gündem maddesi yeni ve sivil anayasa...

Türkiye Büyük Millet Meclisi kritik bir haftaya girerken siyasi isimleri masada yoğun bir gündem bekliyor. Yeni ve sivil anayasaya ilişkin ilk görüşmenin bu hafta yapılması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaret edecek. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftanın başlamasıyla birlikte yoğun bir gündem masaya geliyor.

YENİ ANAYASA MASADA

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak.

GAZ SIVILAŞTIRILARAK PAZARLANACAK

Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

GENEL BAŞKANLAR MECLİS KÜRSÜSÜNDE OLACAK

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

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