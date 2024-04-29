Isparta’da otomobilin çarptığı trafik polisi Yonuz Turan şehit oldu!

Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yonuz Turan