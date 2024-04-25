Başkan Erdoğan'ın tarihi Irak ziyareti sonrası yeni dönem: Irak ile su kardeşliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüştü. Türkiye ile Irak arasında su konusunda yeni bir dönem başlıyor. İmzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye barajlar, göletler ve sulama kanalları ile suyun tasarruflu kullanımı konusunda Bağdat yönetimine destek verecek. Dere sularının ıslahı ve atık su tesisleri için ortak projeler geliştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Irak ziyaretinde terörle mücadelenin yanı sıra "su" konusunda da yeni bir dönem başladı.
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Başkan Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra gerçekleşen Irak programının önemli gündem maddelerinden birini de "su" konusu oluşturdu. Erdoğan'ın heyetinde uzun süredir su dosyasında Irak Özel Temsilciliğini yapan eski Bakan Veysel Eroğlu da yer aldı. Yapılan görüşmelerden sonra Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Zaptı da imzalandı.
6 YILLIK ÇALIŞMA
Bu mutabakatın arkasında Türkiye ile Irak arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden kapsamlı bir çalışma bulunuyor. Erdoğan, Eroğlu'nu 2018 yılında Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Eroğlu defalarca bu ülkeye gidip incelemelerde bulundu, yetkililer ile görüştü. Eroğlu, 50 kişilik bir ekip ile birlikte Irak için "Su Eylem Planı" hazırladı.
ERDOĞAN'IN MESAJI
Bu süreçte Türkiye'nin, "baraj kapaklarını kapatıp Irak'a su vermediği" yönündeki bazı çevreler tarafından oluşturulmak istenen olumsuz algı da kırıldı. Erdoğan'ın, "Suyu, iki ülke için kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmak istiyoruz. Hakça adil şekilde dağıtacağız" mesajı bu noktada etkili oldu.
Irak'a "Elimizde bir vana yok ki istediğimiz zaman suyu keselim. Biz suyun sürekli olarak verilmesini sağlıyoruz. Türkiye'deki barajlar olmasa kurak dönemlerde Irak büyük sıkıntı çeker" denildi. Hatta yıllık yağışın en düşük seviyeye düştüğü aylarda bile barajlardaki rezervlerden Irak'a su verilmeye devam edildi.
SUYUN TASARRUFLU KULLANIMI
İnşa edilen barajlarından sürekli su akışı sağlayarak iklim değişikliğinin sonucu olan kuraklığın Irak'ta daha az hissedilmesini sağlayan Türkiye, yeni imzalanan anlaşma ile suyun tasarruflu kullanımı konusunda da bu ülkeye katkı verecek.
Irak'ta, nehir sularının yüzde 75'i sulamada kullanılıyor. Anlaşma ile Türkiye, baraj, gölet sulama tesisleri, modern sulama yöntemleri, atık su tesisleri, dere sularının ıslahı alanlarında projeler hazırlayıp Irak'a destek verecek. Bu tür tesislerin yapımı Türk ve Irak firmaları tarafından ortaklaşa yapılacak.
SU MERKEZİ
Önümüzdeki dönemde merkezi Bağdat'ta olan Su Kaynakları Araştırma Merkezi de kurulması planlanıyor. Son ziyaret sırasında Türkiye, "Merkez kurulana kadar somut projelerle ilerleyelim. Amara ve Basra'da büyük sulamalar var. Baraj ve göletler var. Sulama sistemlerinin yenilenmesine başlansın" mesajını verdi.
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