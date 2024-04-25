Başkan Erdoğan’ın tarihi Irak ziyareti sonrası yeni dönem: Irak ile su kardeşliği

6 YILLIK ÇALIŞMA

Bu mutabakatın arkasında Türkiye ile Irak arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden kapsamlı bir çalışma bulunuyor. Erdoğan, Eroğlu'nu 2018 yılında Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Eroğlu defalarca bu ülkeye gidip incelemelerde bulundu, yetkililer ile görüştü. Eroğlu, 50 kişilik bir ekip ile birlikte Irak için "Su Eylem Planı" hazırladı.