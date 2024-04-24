Başkan Erdoğan'dan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e anlamlı hediye! Tarihi mektubun birebir basımını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e, Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in, 26 Ocak 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti. Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta, "Osmanlı saltanatının kudretinin sonsuza kadar devam etmesi temenni ve niyazında bulunduğumu belirtirim. Bab-ı Ali ile Almanya devleti arasında sürmekte olan dostluk bağlarının güçlendirilmesini içtenlikle arzu ettiğimi beyan ederim. Siz haşmetli Padişaha en içten muhabbet ve dostluk güvencelerimi arz etmemin yanı sıra yardımlarıyla varlığınızı korumasını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadeleri kullanıldı.
Başkan Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Erdoğan, Steinmeier'e, Ömer Faik'in yazdığı ve 1898'de İstanbul'da Matbaa-i Osmaniye'nin yayınladığı "Almanca'dan Türkçe'ye Lügat Kitabı" ile Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in kendisine verilen madalyalardan dolayı duyduğu memnuniyete ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sürmesi temennisine dair 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.
Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta, şu ifadeler yer aldı:
"Şevketli, kudretli samimi dost hazretleri, dostane münasebetlerin göstergesi olarak bu defa yüce imtiyaz nişanının altın ve gümüş madalyaları hediye buyurulduğunu ifade eden lütufkar mektubunuzu Said Paşa eliyle aldım. Hakkımda bu kez de tenezzül edip yüksek gayeler içeren iltifatlar göstermeniz ve bu dostluk göstergelerinin sözü edilen elçi vasıtasıyla en güzel şekilde iletmeniz nedeniyle ulu şahsınıza şükranlarımı sunarım. Ben de yüce şahsınıza derin sevgi ve kalpten dostluk duygularımı iade etmenin yanı sıra ömrünüzün, talihinizin, mutluluğunuzun ve Osmanlı saltanatının kudretinin sonsuza kadar devam etmesi temenni ve niyazında bulunduğumu belirtirim. Bab-ı Ali ile Almanya devleti arasında sürmekte olan dostluk bağlarının güçlendirilmesini içtenlikle arzu ettiğimi beyan ederim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
- YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
- Asansör kapılarındaki bu delik aslında hayat kurtarıyor!
- Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...
- MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
- Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...