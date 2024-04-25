25 Nisan 2024, Perşembe
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DEM Parti'de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı
Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. PKK ile tescili bağlantısı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırmış ardından resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını simişti.. Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken olaya Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. Bu sözlerin DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerine yer verdi.