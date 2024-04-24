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Avcılar'da metrobüs yangını! Uzun kuyruklar oluştu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Avcılar’da metrobüs yangını! Uzun kuyruklar oluştu

Avcılar'da metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, uzun araç kuyruğu ise dikkati çekti. Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

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