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Başkan Erdoğan Irak'tan ayrıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Başkan Erdoğan Irak’tan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Bağdat ve Erbil kentlerindeki resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TC-CAN" uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Bakanları, Erbil Valisi Ümit Hoşnav ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlileri uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ankara'ya hareket etti.

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