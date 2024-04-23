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AK Parti'den İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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AK Parti’den İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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