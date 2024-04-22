Son dakika | Terörün kökü kazınıyor | Başkan Erdoğan ve IKYB Başkanı Barzani arasında kritik görüşme: PKK artık gündemden çıkarılmalı
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı. İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ve IKBY Başkanı Barzani arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "PKK artık gündemden çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan sonra Erdoğan ile Sudani, ortak basın toplantısı düzenledi.
Bağdat'taki programlarını tamamlayan Erdoğan, "TC-CAN" uçağı ile 20.15'te Erbil kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan, Başkan Barzani ve Başbakan Barzani ile basın mensuplarına fotoğraf veren Erdoğan, daha sonra törende hazır bulunan IKBY heyeti ile selamlaştı.
Heyetlerarası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği yenildi. Başkan Erdoğan görüşmede PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini söyledi.
KRİTİK ZİRVE HAKKINDA AÇIKLAMA: TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİKTELİK ÖNEMLİ
İletişim Başkanlığı; Başkan Erdoğan ile Barzani arasında yapılan görüşme ile ilgili "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil'de görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu iş birliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini; Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti." dedi.
etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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