Başkan Erdoğan'dan Irak'a 13 yıl sonra tarihi ziyaret! Kritik anlaşmada imzalar atıldı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik ziyaret dünya basını tarafından da takip edilirken Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Kritik görüşmede terörle mücadele masada yer alırken Başkan Erdoğan Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında Kalkı Yolu Anlaşması imzalandı. İşte detaylar...
Türkiye ve dünyanın merakla beklediği, bölge siyaseti açısından çok önemli olarak değerlendirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyareti bugün gerçekleşiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN' IRAK'TA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti. Erdoğan, Irak'ta resmi törenle karşılandı.
IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Irak ziyareti kapsamında ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ile görüştü.
Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: IRAK TERÖRDEN ARINDIRILMALI
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.
"İŞ BİRLİĞİ İÇİN ADIM ATILACAK"
Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.
YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.
KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI
Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan liman, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin denize dökülmeden önce birleştiği Şattülarap'ın ağzında yer alıyor.
Limandan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak demir yolu ve kara yolu hatlarını ihtiva eden projenin, Türkiye sınırından Mersin Limanı'na erişim sağlaması ve karayoluyla İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşması öngörülüyor.
Projenin geçtiği güzergahın tasarımını PEG Infrastructure isimli İtalyan şirketin yürüttüğü Kalkınma Yolu, Musul'dan sonra Ovaköy üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak.
BARZANI'DEN AÇIKLAMA: ERDOĞAN'I AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak ziyareti kapsamında "Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu" belirtti.
Barzani, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulundu.
Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."
CADDE VE SOKAKLARA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.
Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi. Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ
Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.
Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.
İŞTE ZİYARETTE ELE ALINACAK KONULAR
Tarihi ziyarette; Türkiye'nin son dönemde Irak makamları ile artan temasları yüksek düzeyde müzakere edilecek. Ziyaret, son dönemde ivme kazanan ikili ilişkileri her alanda daha da ilerletme ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacını taşıyor.
Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda su kullanımı ve enerji işbirliği de gündeme gelecek.
Öte yandan; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçuna varan eylemler ile Tel Aviv-Tahran arasındaki gerilim ile bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.
TARİHİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.
IRAK BAŞBAKANI SUDANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: GELİR GEÇER BİR ZİYARET OLMAYACAK!
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söylemişti.
Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurgulamıştı.
IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA YAŞANACAK!
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söylemişti. Büyük ve sürpriz bir anlaşmanın da imzalanacağını ifade eden Basim el-Avvadi, ayrıca "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek" demişti.
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