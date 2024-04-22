Başkan Erdoğan’dan Irak’a 13 yıl sonra tarihi ziyaret! Kritik anlaşmada imzalar atıldı...

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

İŞTE ZİYARETTE ELE ALINACAK KONULAR

Tarihi ziyarette; Türkiye'nin son dönemde Irak makamları ile artan temasları yüksek düzeyde müzakere edilecek. Ziyaret, son dönemde ivme kazanan ikili ilişkileri her alanda daha da ilerletme ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacını taşıyor.

Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda su kullanımı ve enerji işbirliği de gündeme gelecek.

Öte yandan; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçuna varan eylemler ile Tel Aviv-Tahran arasındaki gerilim ile bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.