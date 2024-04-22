Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide şu sözlere yer verildi:



"Türkiye, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edecektir."

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