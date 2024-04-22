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Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı!

ahaber.com.tr - Özel Haber AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı!

Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı Ankara’da yapıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK/YPG/PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ülkemiz ile A.B.D. arasında ikili terörle mücadele istişareleri Mart 2024'te Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-A.B.D. Stratejik Mekanizması'nda varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri, Türk ve A.B.D. Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında 22 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili Türk ve A.B.D. kurumlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide şu sözlere yer verildi:

"Türkiye, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edecektir."

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