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Sibergöz-32 operasyonunda 19 gözaltı! Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırdılar...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Sibergöz-32 operasyonunda 19 gözaltı! Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırdılar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen “Sibergöz-32” Operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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