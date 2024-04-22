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Tarihi Irak ziyaretinim şifreleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 14:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Tarihi ziyareti takip eden gazeteciler arasında yer alan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
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