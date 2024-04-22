22 Nisan 2024, Pazartesi
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Tarihi Irak ziyaretinin şifreleri! Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleşen tarihi Irak ziyaretinde 20'den fazla anlaşma imzalanacak. Gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Kalkınma Yolu Projesi olacak. Peki bu proje ile ne amaçlanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.