22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

Hindistan'da çöken duvar faciaya yol açtı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kabusun yaşandığı o anlarda kamera kayıttaydı. Etraftakiler soluğu moloz yığınında aldı. Elleriyle kazdılar. Yaralıları hastaneye kaldırdılar. Görüntülerde yok ama orada iki çocuk da bulunuyordu. Onlar ve 3 kişi daha hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA