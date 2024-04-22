Başkan Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi.

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