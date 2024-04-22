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Irak ile Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 16:42
Güncelleme:22.04.2024 16:42
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak’taki resmi temasları kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
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