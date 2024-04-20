CHP’de koltuklar eşe dosta peşkeş çekildi! Lokum dağıtır gibi makam dağıtıyorlar





EŞ, DOST, AKRABA NE VARSA...

Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü Karabağlar Belediyesi'nden özel kalem müdürlüğüne transfer etmişti. CHP'li belediyelerde yapılan eş-dost atamalarına sosyal medyada da tepki geldi. Atamaya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, liyakatsiz atama tartışmalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada "Çapraz atamalara devam. Lokum dağıtır gibi eşe dosta makam dağıtılıyor", "CHP'li belediyeler liyakatin dibine vuruyor. Yiyin efendiler yiyin. Ailece yiyin! Ne de olsa eş, dost, akraba ne varsa her yer sizlerin aile şirketi ile dolacak", "CHP'de liyakat şov İzmir'den devam ediyor", "Liyakat yerlerde geziyor", "CHP belediyeleri eş-dost, akraba ile dolduruluyor. Liyakat dedikleri bu olsa gerek. Milletin oyuna ihanet ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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