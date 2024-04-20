Başkan Erdoğan İliç’teki maden faciasında cansız bedenine ulaşılan işçinin ailesi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprağa verilen altın madeni işçisi Adnan Keklik'in Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.