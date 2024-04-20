Başkan Erdoğan İliç'teki maden faciasında cansız bedenine ulaşılan işçinin ailesi ile görüştü
Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçinin ailesi ile görüştü.
İliç'teki maden faciasında 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprağa verilen altın madeni işçisi Adnan Keklik'in Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, Adnan Keklik'in ağabeyi Ethem Keklik'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştürdü.
Erdoğan, Keklik ailesine taziye dileklerini iletti.
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