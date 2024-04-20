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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. 2 buçuk saat süren görüşmede bölgedeki kalıcı barış süreci, yardımlar ve İran-İsrail gerilimi konuşuldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının bir an önce sona ermesi için diplomatik adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor.

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Başkan Erdoğan, İsmail Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Haniye'nin açıklamalarından derlenenler:

Bu ziyaretimiz genel bir çerçeve içinde gelmektedir ve bu ilişki uzun süreli bir ilişki. Türk devletine ve Türk halkına olan sevgimizin getirdiği bir ilişkidir. Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Diğer sorumlularla da görüştük. Bir çok konuyu ele aldık. En önemlisi İsrail 'in Gazze'ye olan saldırısı ve 7 aydır Filistinlilerin maruz kaldığı katliam. Çekilmesinin bir şart bir ön şart olduğunu konuştuk. Gazzelilerin yerlerine işlerine barklarına tamamen koşulsuz bir şekilde görüştük. Ve ayrıyeten 7 aydır Hamas'ın ne kadar hoşgörülü olduğunu güzel bir koşullar koyduğunu konuştuk ve İsrail'in bu konuda çok inatçı olduğunu ve İsrail'in bütün görüşmeleri baltaladığını kendilerine arz ettik. ABD'nin fevkalade İsrail tutumlusu olduğundan hatta ve hatta yaptıklarını gerekçelendirme peşinde olduklarını konuştuk. Kurbanlar kesilecek kızıl inek kurbanlar kesilecek ve Mescid-i Aksa'yı kontrol etmeye çalışacak Yahudiler.

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