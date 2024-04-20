Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e konuştu!

İşte Haniye'nin açıklamalarından derlenenler:

Bu ziyaretimiz genel bir çerçeve içinde gelmektedir ve bu ilişki uzun süreli bir ilişki. Türk devletine ve Türk halkına olan sevgimizin getirdiği bir ilişkidir. Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Diğer sorumlularla da görüştük. Bir çok konuyu ele aldık. En önemlisi İsrail 'in Gazze'ye olan saldırısı ve 7 aydır Filistinlilerin maruz kaldığı katliam. Çekilmesinin bir şart bir ön şart olduğunu konuştuk. Gazzelilerin yerlerine işlerine barklarına tamamen koşulsuz bir şekilde görüştük. Ve ayrıyeten 7 aydır Hamas'ın ne kadar hoşgörülü olduğunu güzel bir koşullar koyduğunu konuştuk ve İsrail'in bu konuda çok inatçı olduğunu ve İsrail'in bütün görüşmeleri baltaladığını kendilerine arz ettik. ABD'nin fevkalade İsrail tutumlusu olduğundan hatta ve hatta yaptıklarını gerekçelendirme peşinde olduklarını konuştuk. Kurbanlar kesilecek kızıl inek kurbanlar kesilecek ve Mescid-i Aksa'yı kontrol etmeye çalışacak Yahudiler.