CHP’li belediyelerde tepki çeken akraba atamaları! Son bomba Sarıyer’den! CHP yandaşı Can Ataklı bile isyan etti: Olur mu lan öyle şey?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP'de genel bir kanaat şu biz istediğimizi dilediğimizi yaparız diyorlar. Bugüne kadar neyi eleştirmişlerse yavaş yavaş yapmaya başladılar. Bir takım duyumlar var bende bazı belediyelerde ki Ankara'da da pek çok belediye dahil olmak üzere son 1 yıl içinde işe giren insanları işten çıkaracağız şeklinde söylemler başladı. Önümüzdeki günlerde işten çıkarmalar da başlayacak. Son 1 yıl içinde işten çıkarırsanız tazminat hakları yok yani onları kapının önüne koymak gibi bir çalışmanın içindeler.