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CHP'li belediyelerde tepki çeken akraba atamaları! Son bomba Sarıyer'den! CHP yandaşı Can Ataklı bile isyan etti: Olur mu lan öyle şey?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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CHP’li belediyelerde tepki çeken akraba atamaları! Son bomba Sarıyer’den! CHP yandaşı Can Ataklı bile isyan etti: Olur mu lan öyle şey?

Yerel seçimler geride kalırken CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan atama kararları büyük tepki çekti. Halkın oylarıyla koltuğa oturan başkanların görevlerindeki ilk ayda eş, dost ve akrabalarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı. Bu durum CHP yandaşlarının bile tepkisini çekerken CHP'ye yakınlığıyla tanınan Can Ataklı bu atamalara isyan etti. Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı yayında "Olur mu lan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına atanıyor, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanına Şu anda onunla uğraşıyorlar." ifadelerini kullandı. CHP'de bu konuda son olarak Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun yardımcısı olan Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı'na atanmıştı.

Türkiye kritik yerel seçimleri geride bırakırken, CHP'li belediyelerde üst üste tepki çeken atama kararları geliyor. Belediye başkanlığı görevi yapmaya hak kazanan bazı isimler, tüm eş, dost ve akrabalarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı.

CAN ATAKLI CHP'Lİ BAŞKANLARA İSYAN ETTİ: TORPİLLE ADAM YERLEŞTİRME PEŞİNDELER

Seçimlerin üzerinden henüz bir bile geçmemesine rağmen yaşanan bu durum CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti. CHP ile yakınlığıyla bilinen Can Ataklı yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarına isyan ederken belediyelerde dönen torpilden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İşte Ataklı'nın sözleri:

Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey yeni seçilen belediye başkanları kendi eş ve yakınları belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu lan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına atanıyor, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanına Şu anda onunla uğraşıyorlar.

SARIYER'DE SKANDAL ATAMALAR

Bu sözler sonrası Sarıyer'de göreve başlayan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yönetiminde yapılan skandal atamalar da ortaya çıktı.

Sarıyer'de göreve başlayan Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yönetimi, bir aile ataması gerçekleştirdi.

YARDIMCININ EŞİ MÜDÜR OLDU

Aksu'nun belediye başkan yardımcısı ve meclis başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşine görev verildi. Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı'na atandı.

BELEDİYENİN ORGANİZASYON ŞEMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Coşkun'un belediyede müdür olarak görev alması ise "Sarıyer Belediyesi Organizasyon Şeması'nda" yer alan isim listesiyle ortaya çıktı. Sarıyer Belediyesi'nde yapılan bu atama, sosyal medyada da gündem oldu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP'de genel bir kanaat şu biz istediğimizi dilediğimizi yaparız diyorlar. Bugüne kadar neyi eleştirmişlerse yavaş yavaş yapmaya başladılar. Bir takım duyumlar var bende bazı belediyelerde ki Ankara'da da pek çok belediye dahil olmak üzere son 1 yıl içinde işe giren insanları işten çıkaracağız şeklinde söylemler başladı. Önümüzdeki günlerde işten çıkarmalar da başlayacak. Son 1 yıl içinde işten çıkarırsanız tazminat hakları yok yani onları kapının önüne koymak gibi bir çalışmanın içindeler.

GARİP ATAMALAR

Pek çok belediyede son derece garip atamalar var. CHP bence akılcı bir manevra yaptı Özgür Özel uyardı. Aksi taktirde bunun önü alınamazdı. Son derece vahim atamalarla ve tavırlarla karşı karşıyayız. Bugüne kadar suçladıkları ne varsa bunları yapıyorlar.

BELEDİYELERDE TROL ORDULARI BESLİYORLAR

Bunlar belediyelerde iş yapmak yerine trol orduları besliyorlar. Bu ordular üzerinden de kendilerini aklamaya karşı tarafı da suçlamaya yönelik bir çalışma içindeler. O açıdan CHP'de önümüzdeki dönemde çok daha ciddi garip fotoğraflar göreceğimizi düşünüyorum.

Çarpıcı sözler: Trol orduları besliyorlarÇarpıcı sözler: Trol orduları besliyorlar ÇARPICI SÖZLER: TROL ORDULARI BESLİYORLAR

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