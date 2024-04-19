A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?

KAÇAK DÖVÜŞÇÜ İSRAİL

İsrail bu ve benzeri saldırılarda hemen açıklama yapmak yerine bekliyor ve sonrasında saldırıyı üstleniyor. ABD basınına göre İsrailli yetkililer İsfahan'daki patlamaları üstlendiğini söylüyor. Ancak şu anda henüz İsrail'den saldırıya yönelik resmi bir açıklama yok. İsrail başka ülkelerin topraklarına yönelik yaptığı saldırıları üstlenmede biraz ağırdan davranıyor. Hatta birçok saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olduğu için üstlenmiyor ve bundan kaçınıyor.