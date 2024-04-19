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A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?

Son dakika haberleri… İran’ın cumartesi günü yaptığı misilleme saldırısına karşı İsrail bugün sabaha karşı misilleme yaptı. İran saldırının küçük çaplı olduğunu ve 3 dronenun yok edildiğini açıkladı. A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ Tahran’daki son durumu aktarırken Doğu Kudüs’te bulunan AA muhabiri Enes Canlı son bilgileri paylaştı.

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ayrıca İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili füze saldırısı olmadığını belirtirken, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı." ifadelerini kullandı. Öte yandan İran'dan son gelen bilgilere göre İsfahan'da bulunan nükleer tesislerinin güvende olduğunu yönünde. İsrail ise duruma "yorum yok" mesajı kayıtsız kaldı.

Bölge neler oluyor? İsrail misilleme saldırısı nelere yol açacak? Tahran ve Tel Aviv hattına bilgiler ne yönde? Gelişmeleri Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ son bilgileri paylaşırken Doğu Kudüs'teki AA muhabiri Enes Canlı gelişmeleri aktardı.

BÖLGEDE HASAR YOK

Ekber Karabağ: Günlerdir İsrail'in misillemesi tartışılıyordu. Bugün yanıt buldu ve İsrail bugün sabah saatlerine karşı ABD ve İsrail basını İsrail'in İran'a saldırı düzenlediğini iddia etti fakat İran tarafından garklı açıklamalar geliyor. İsfahan kentinde havada görünen bazı nesneler üzerine hava savunma sisteminin devreye girdiği ve bu nesneleri yere düşmeden etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Bölgede herhangi bir hasarın olmadığı söyleniyor.

HAYAT DEVAM EDİYOR! SIKINTI YOK

Öte yandan bizler şu anda Tahran'da Sadıkiye Meydanı'nda bulunuyoruz ve burada hayat normal şekilde devam ediyor. Şu anda Tahran'da mağazalar kapalı. Bugün Cuma ve bugün çalışma günü sayılmıyor. Her yer bu yüzden kapalı oluyor. Sokaklarda fazla bir hareketlilik yok. Buradan insanlar normal şekilde hayatlarına devam ediyor.

Öte yandan İsfahan'ın yanında Tebriz kentinde de bazı nesnelerin görüldüğü ifade edildi. Bunların insansız hava aracı olan drone olduğu belirtildi. İran bu nesnelerin düşürüldüğünü açıkladı ve hasarın olmadığı belirtti. İlk saatlerde hava uçuşlarının kapatıldığı belirtildi ancak şu anda uçuşlar normale döndü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ayrıca İran'da tüm uçuşlar askıya alındı. Reuters'a konuşan İranlı yetkili füze saldırısı olmadığnı belirtirken, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı." ifadelerini kullandı.

Enes Canlı: Şu anda İsrail'de karşı saldırıya ilişkin bir beklenti yok. İsrail ordu sözcüsü İran'a saldırı konusunda yorum yapmadı. İsrail'de ordudan gelen halka yönelik herhangi bir güvenlik talimatında değişiklik yok. Şu anada kadar gelen tek uyarı ABD Büyükelçiliğinden geldi. Büyükelçilik Tel Aviv, Kudüs ve Berşeva'daki çalışanları ve onların ailelerini bulundukları kentlerin dışına çıkmamaları yönünde uyardı. Şu anda gelen resmi açıklamalar bununla sınırlı.

KAÇAK DÖVÜŞÇÜ İSRAİL

İsrail bu ve benzeri saldırılarda hemen açıklama yapmak yerine bekliyor ve sonrasında saldırıyı üstleniyor. ABD basınına göre İsrailli yetkililer İsfahan'daki patlamaları üstlendiğini söylüyor. Ancak şu anda henüz İsrail'den saldırıya yönelik resmi bir açıklama yok. İsrail başka ülkelerin topraklarına yönelik yaptığı saldırıları üstlenmede biraz ağırdan davranıyor. Hatta birçok saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olduğu için üstlenmiyor ve bundan kaçınıyor.

30 NİSAN BEKLENTİSİ

İsrail'in İran'a vereceği karşılık konusunda tüm bölge ayaktaydı. İsrailli yetkililer sürekli olarak bir karşılık verileceğini ifade ediyordu. İsrail tüm uyarılara rağmen bunun gerçekleşeceğini ifade ediyordu. İsrail'in bölgesel çatışma çıkarmaması konusunda çeşitli ülkelerde ve yetkililerden uyarılar geldi. Bunun üzerine saldırı beklentisi zayıfladı ve saldırının Hamursuz Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceği yönünde beklentiler vardı. Yani 30 Nisan'dan sonrası için beklenti vardı.

Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor? TAHRAN VE DOĞU KUDÜS'TE NELER OLUYOR?
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