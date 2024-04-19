AK Parti kabuk değiştirecek! Başkan Erdoğan’ın stratejisi hazır! Kurmaylara aşamalı değişim mesajı

MKYK ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ



Toplantı kapsamında aşama aşama değişimin yol haritası da şekillendi. Sandık sandık analizi yapıldı. Oy değişimleri en az oy alınan iller ve ilçeler masaya yatırıldı. Seçmenin sandığa neden gitmediği en düşük yerlerden başlayarak tek tek analiz ediliyor.MKYK üyelerinin tespitleri de şu şekilde oldu: "Muhalefet kazanmadı. Bizim seçmenimiz sandığa gitmedi', 'Bazı kentlerdeki oy kaybının nedeni bizden ayrılan arkadaşların nefsani tavırları yüzündendi', 'Daha önce AK Parti'de görev almış veya AK Parti'den aday olmak istemiş fakat aday gösterilmemiş kişilerin karşıda güçlü gözüken kim varsa onun adına çalıştı" gibi nedenler sıralandı.