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Adıyaman'daki yıkımın sorumlusu CHP'li Burak Binzet olduğu ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Adıyaman’daki yıkımın sorumlusu CHP’li Burak Binzet olduğu ortaya çıktı

Yüzyılın felaketi olan 6-7 Şubat depremlerinin yıktığı Adıyaman'da soruşturmalar devam ediyor. Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın 100 kişiye mezar olan A ve B bloklarının fenni mesulü ve statik proje müellifinin inşaat mühendisi Burak Binzet olduğu ortaya çıkmıştı. Binzet'in daha önce CHP İl Başkanlığı yaptığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği öğrenildi.

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