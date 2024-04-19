19 Nisan 2024, Cuma
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Dünya savaşına doğru mu? A Haber Tahran sokaklarında…
Gazze’de soykırım yapan İşgalci İsrail Terör Örgütü sabah saatlerine doğru İran’ın İsfahan kentini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. ABD saldırından haberi olduğunu açıklarken İsrail sessizliğe büründü. İran ise saldırıyı düşük çaplı ve küçük düşürücü olarak açıkladı. Saldırını İran içerisindeki İsrail ajanları tarafından yapıldığı iddia edildi. Tahran sokaklarından son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.