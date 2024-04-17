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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da Hamas lideri Haniyye ile önemli temas

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Katar’da Hamas lideri Haniyye ile önemli temas

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas lideri İsmail Haniyye ile bir araya geldi. Görüşmede bölgeye yardımlar, ateşkes ve rehine konuları ele alındı.

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