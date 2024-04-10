Başkan Erdoğan’dan Hamas lideri İsmail Haniyye’ye basşağlığı telefonu! Katil İsrail Haniyye’nin ailesini hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü. Haniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TAZİYELER

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Haniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın, Haniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.



MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.



TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, İsrail'in işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Heniyye ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torununun şehit olması nedeniyle Heniyye'ye başsağlığı diledi.

Şehadet haberini almasının ardından Heniyye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.