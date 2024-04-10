Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri İsmail Haniyye'ye basşağlığı telefonu! Katil İsrail Haniyye'nin ailesini hedef aldı
Katil İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniyye'nin ailesini hedef alan saldırısı sonrası Türkiye'den peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Başkan Erdoğan, Haniyye'yi bizzat arayarak taziye mesajlarını iletirken, o ana ilişkin görüntüler de geldi. Erdoğan'ın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Haniyye'ye taziye mesajları iletti.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Haniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü. Haniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TAZİYELER
Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Haniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'ın, Haniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, İsrail'in işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Heniyye ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torununun şehit olması nedeniyle Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Şehadet haberini almasının ardından Heniyye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.
"GAZZE'NİN ONURLU DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUM"
Öte yandan Kurtulmuş, İsrail saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İşgalci, zalim, siyonist rejimin saldırısında oğulları ve torunları barbarca şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. İsmail Heniyye'nin, şehadet haberini aldığındaki vakur duruşu ve metaneti, Filistin özgür olana dek sürecek bir mücadeleyi dünyaya yeniden ilan ediyor. Gazze'nin onurlu direnişini saygıyla selamlıyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti: "İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
- 36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
- Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇ SONUCU | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor