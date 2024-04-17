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AK Parti'de MKYK toplantısı başladı! Yerel seçim sonuçları masada! Kongre kararı çıkacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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AK Parti’de MKYK toplantısı başladı! Yerel seçim sonuçları masada! Kongre kararı çıkacak mı?

Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimler sonrası AK Parti'de ilk MKYK toplantısı başladı. Kritik toplantıda yerel seçim sonuçları değerlendirilirken önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da ele alınacak. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş toplantının gündem maddelerini canlı yayında tek tek aktardı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı başladı.

KONGRE KARARI ALINACAK MI?

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş toplantıya ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

İşte Akkuş'un sözlerinde öne çıkanlar:

Bugün gerçekleşecek MKYK toplantısı son derece kritik. Seçim işleri başkanlığı bugün bir sunum gerçekleştirecek. Kongre kararı alınıp alınmayacağı da merak edilen konular arasında.

Akşam saatlerinde toplantıda konuşulan konulara ilişkin Ömer Çelik'ten bir açıklama gelecek.

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