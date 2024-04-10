Katil İsrail kana doymuyor! Hamas lideri İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti. Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Heniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin halkı gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok. Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi. Öte yandan Bakan Fidan Haniyye'ye başsağlığı diledi.
Son dakika... Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Saldırıda Haniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Haniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.
HAMAS LİDERİNDEN İLK AÇIKLAMA
3 oğlu ve akrabaları öldürülen Hamas lideri Haniyye'den ilk açıklama geldi. Haniyye: "Heniye, yaşananlar sonrasında yaptığı açıklamada,
"Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin halkı gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok. Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullandı.
Raporlarda Hazem, Ameer ve Mohammed Heniyeh'nin Gazze Şehri'ndeki Şati mülteci kampı yakınındaki saldırıda aile üyeleriyle birlikte öldürüldüğü belirtiliyor.
"YANILIYORLAR"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, suikastın "Düşman, liderlerin ailelerine saldırarak halkımızın taleplerini yumuşatacağına inanıyor. Oğullarımı öldürmenin Hamas'ı değişmeye zorlayacağına inanan herkes yanılıyor" dedi.
"MESCİD-İ AKSA'NIN YOLUNDA ŞEHİT OLUYOR"
Haniyye, "Suçlu düşman intikam ve cinayet arzusuyla hareket ediyor, kanunları ve standartları dikkate almıyor. Benim oğullarım ve torunlarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın yolunda şehit oluyor" ifadelerini kullandı.
"HAMAS'IN ATEŞKES KONUSUNDAKİ TALEPLERİNDE HER HANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAYACAKTIR"
Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber Dış haberler editörü Gökhan Kurt, "Haniyye'den çok sıcak bir açıklama var. Az önce uluslararası medya kuruluşları tarafından servis edildi. Haniyye, çocuklarımın öldürülmesi Hamas'ın ateşkes konusundaki taleplerinde her hangi bir değişikliğe neden olmayacaktır. Hamas'ın mücadelesini etkilemeyecektir." açıklamasında bulundu. Henüz saldırının Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştirildiğine dair bir bilgi yok. Ama bu İsrail'in özellikle Bayramın ilk gününde gerçekleştirmiş olduğu bu saldırı, hiç şüphesizki hali hazırda devam eden ateşkes görüşmeleri ve bundan sonraki Gazze'nin durumuna ilişkin sürece dair çok önemli bir sürecin içerisine girilmiş olmanın anlamına geliyor." dedi.
İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Hamas lideri İsmail Haniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun hayatını kaybettiği yerden görüntüler ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLI MESAJI
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haniyye'ye başsağlığı diledi.
HAMAS LİDERİ İSMAİL HeNİYE KİMDİR?
1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı. Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Heniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı. 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu. Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.
Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı. Ancak Hamas, Abbas'ın kararnamesini reddetti ve İsmail Heniye hükûmetinin görevde kalacağını ve Filistin Ulusal Yönetimi hükûmeti olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.
2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yapmaktadır.
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