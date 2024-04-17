Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Nahyan'a "geçmiş olsun" telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan, BAE'de yaşanan sel felaketi için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Başkan Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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