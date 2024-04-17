Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Nahyan'a "geçmiş olsun" telefonu

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Başkan Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.





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