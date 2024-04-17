Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Uzman isimler ihmali tek tek açıkladı: ANET gerekli malzemeyi almadı

"ANET GEREKLİ MALZEMEYİ TEMİN ETMEDİ"



Sistemin bakımıyla ilgilenen şirkette mekanik bakım onarımcı olarak çalışan Özgür Ermiş ise; "2024 yılı Mart ayının başlarında tesisteki teleferik sistemine ait Volon Rulmanlarının değiştirilmesi, fren bakımlarının yapılması, alt istasyonda 36 kabinin halata sabitlendiği yer olan klem çeneleri ve klem yay milleri değişmesi gibi bakımların 14 gün sürdüğünü anlattı.

Ermiş, "Bu bakım esas yapılması gereken direk makaralarını rulmanları, pimleri, millerin ve burçların değişmesi gereken 2 ay sürmesi planlanan ağır bakım yerine geçici bakım olarak yapıldı.