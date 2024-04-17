17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Sibergöz-31 operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA