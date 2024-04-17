AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı’nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

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