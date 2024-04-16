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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Yenilenebilir enerjide rekor üretim

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Yenilenebilir enerjide rekor üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 Nisan'da Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını duyurdu.

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