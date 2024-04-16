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YSK'dan kritik karar! 4 belde ve 3 ilçede seçimler yenilenecek

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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YSK’dan kritik karar! 4 belde ve 3 ilçede seçimler yenilenecek

Son dakika haberi...Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor. Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptaline karar verildi

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