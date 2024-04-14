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İran ABD'ye Türkiye üzerinden bilgi verdi! ABD ve İran'ın Türkiye üzerinden irtibatı: Sınırları aşmasınlar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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İran ABD’ye Türkiye üzerinden bilgi verdi! ABD ve İran’ın Türkiye üzerinden irtibatı: Sınırları aşmasınlar

Reuters'ın haberinde Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki ilişkide kritik rol oynadığına vurgu yapıldı. İran'ın saldırı öncesi Türkiye'ye ABD ile paylaşılması için bilgi verdiği belirtildi. ABD ise Türkiye üzerinden İran'a "Belirli sınırlar içinde bir operasyon olsun" talimatını verdi.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlerken saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.

"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirdi.

İRAN SALDIRI BAŞLATTI

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN KONUŞTULAR

Reuters'a konuşan Türk diplomatik kaynak, "İran İsrail'e saldırı planı hakkında Türkiye'ye önceden bilgi verdi. ABD misilleme operasyonun belirli sınırlar içinde olması gerektiğini Türkiye üzerinden İran'a iletti." dedi.

"SALDIRIYI SINIRLI TUTUN"

Reuters'a konuşan Türk bir yetkili ise, "İran Türkiye üzerinden ABD'ye ilettiği mesajında misilleme operasyonunun sadece Şam'daki başkonsolosluk saldırısına yanıt olacağını, daha ileri gitmeyeceğini belirtti." açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.

Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

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