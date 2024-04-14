Osmangazi Köprüsü’nden geçiş rekoru! Garanti geçiş oranını katladı! Ulaştırma Bakanlığı rakam vererek duyurdu...

"GARANTİ KARŞILAMA ORANI İSE YÜZDE 209'LARA ÇIKTI"

13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu tarihte yapılan geçiş sayısının, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, "13 Nisan tarihinde ulaşılan rakam ile geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2023 tarihinde 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi köprüsünden bayramın ikinci günü (11 Nisan) 109 bin 688, bayramın üçüncü günü (12 nisan) 111 bin 699 geçişi, dün ise 117 bin 537 geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'lara çıktı" ifadelerini kullandı.