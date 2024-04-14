Kurtlar Vadisi’ndeki sahne sosyal medyayı salladı! Polat Alemdar’ın sözleri gündemde: İran ve İsrail arasında adı konmamış iş birliği var

ANKARA'DAN 'MİSİLLEME' DİPLOMASİSİ



İran - İsrail hattında yaşananlarla paralel olarak Ankara 'misilleme' diplomasisini devreye soktu.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü. Ankara net bir dille bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı.

SALDIRI GÖSTERMELİK KALDI



İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füzelerle yaptığı misilleme operasyonu havai fişek gösterisinden öteye geçemedi. Söz konusu göstermelik saldırılar soykırımcı İsrail ve katil Netanyahu'ya alan açtı.