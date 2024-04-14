Kurtlar Vadisi'ndeki sahne sosyal medyayı salladı! Polat Alemdar'ın sözleri gündemde: İran ve İsrail arasında adı konmamış iş birliği var
İran ve İsrail geceden beri büyük bir gerginlik yaşarken İran İsrail'i hedef aldı. Çoğu uzmanın suni bir kriz oluşturulduğu iddialarına yönelik akıllara yıllar önce yayınlanan kurtlar Vadisi dizisindeki sahne geldi. Sahnede İran - İsrail iş birliğine dikkat çekilirken iki ülkenin varlığının nedeni birbirine olan karşıtlığıyla ilişkilendiriyor. Polat Alemdar'ın başrolü çektiği sahnede en kritik nokta ise "İran ve İsrail'in adı konmamış bir iş birliği var. Tansiyon düştüğü an yapay kriz yaratıyorlar" sözleri...İşte detaylar...
İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI
İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına karşılık olarak İHA ve füzelerle İsrail'e saldırı başlattı. İsrail, savaş kabinesi sığınaklarda toplanırken, Beyaz Saray İsrail'e desteğini açıkladı.
TEHDİTLERİN ÇOĞU ÖNLENDİ
Tahran yönetimi sabahın ilk saatlerinde harekatın sona erdiğini İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert yanıt vereceklerini ilan etti. Soykırımcı İsrail ordusu ise İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiğini belirtirken tehditlerin çoğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini açıkladı.
ANKARA'DAN 'MİSİLLEME' DİPLOMASİSİ
İran - İsrail hattında yaşananlarla paralel olarak Ankara 'misilleme' diplomasisini devreye soktu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü. Ankara net bir dille bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı.
SALDIRI GÖSTERMELİK KALDI
İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füzelerle yaptığı misilleme operasyonu havai fişek gösterisinden öteye geçemedi. Söz konusu göstermelik saldırılar soykırımcı İsrail ve katil Netanyahu'ya alan açtı.
TRUMP'TAN 'DANIŞIKLI DÖVÜŞ' İTİRAFI
Tam da bu noktada eski ABD Başkanı Trump'ın İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf ettiği açıklamalarını hatırlamakta fayda var.
Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD'yi arayıp "İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar" dediğini söyledi.
KURTLAR VADİSİ'NDEKİ O SAHNE GÜNDEM OLDU
Tahran - Tel Aviv hattındaki suni krizle eş güdümlü olarak Kurtlar Vadisi dizisinde İran - İsrail arasındaki it dalaşının yorumlandığı sahne yeniden gündem oldu.
İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalogda öne çıkan ifadeler şu şekilde;
"İRAN VE İSRAİL'İN ADI KONMAMIŞ BİR İŞ BİRLİĞİ VAR"
Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.
"TANSİYON DÜŞTÜĞÜ AN YAPAY KRİZ YARATIYORLAR"
Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor.
İsrail diyor ki "İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmememiz lazım." Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor.
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