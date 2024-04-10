Türkiye’nin Filistin siyaseti dünyadaki farkındalığı değiştirdi! Tek çözüm devlet

CEZA UYGULANMALI



Türkiye, İsrail'in hukuksuz eylemlerinin yanına kalmaması için de ilk düğmeye basan ülkelerden oldu. Güney Afrika'nın açtığı davaya somut delillerle katkı sunan Türkiye, Bosna ve Ruanda'da olduğu gibi İsrail'in soykırım suçu işlediğinin hukuk tarafından kabul görmesi ve bu soykırımı uygulayanların cezalandırılması için tüm kanalları kullanıyor.