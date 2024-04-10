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PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi! Ulusal seviyede aranıyordu

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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PKK’lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye’ye getirildi! Ulusal seviyede aranıyordu

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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