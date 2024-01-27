Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı? A Haber halka mikrofon uzattı

İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanacak. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de 'soykırımı önlemek için' tedbir almasına hükmetti. Kararın ardından A Haber mikrofonlarına konuşan Filistinliler duygularını anlattı. Filistinliler, “Mahkemeden beklentimiz çocuklara yönelik bu katliamı durdurması. Bu karar çok doğru ve isabetli bir karar. Acilen saldırıyı durdurmalılar. Çünkü bizi katlettiler. Zavallı Gazze'de kimse kalmadı. Tabi bu kararı destekliyoruz. Bu kararı uygulamalılar. Çok yorulduk, bizi yordular. Kudüs’te ve Batı Şeria’da da rahat değiliz. Burada da bizi dövüyorlar, eziyet ediyorlar. Her Cuma bize işkence diyorlar. Canımızı çıkardılar. Ne anlatayım kardeşim? Daha ne söyleyeyim? 70 yıldır anlatıyoruz. Konuşma bitti. Ne anlatalım? Tüm dünya izliyor, kimse size ne oluyor demiyor. Gazze'de kimse kalmadı. Hepsi gitti. Onlar için gece gündüz ağlıyorum. İnanın onları aklımdan çıkaramıyorum. Hep ağlıyorum. Onları katlettiler. Çocukları, bebekleri katlettiler. Dünyanın gözü önünde katlettiler. Bizi katlettiler... Sizden başka kimsemiz yok. Çocukları katlediyor, araçlarla onları eziyorlar. Allah'ın izniyle umarım mahkeme adil olur. Bunu Rabbimizden diliyoruz. Bu arada Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN