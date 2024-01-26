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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin destekçilerine skandal sözler: "Aptallar"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan Filistin destekçilerine skandal sözler: Aptallar

İşgalci katil İsrail, üç ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Katil İsrail'e silah desteği veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'da katıldığı Conservative Friends of Israel (İsrail'in Muhafazakar Dostları) kuruluşunun yıllık akşam yemeği toplantısında Filistin sloganları atan insanlara "aptallar" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Katil İsrail, 112 gündür kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor.

Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'da katıldığı Conservative Friends of Israel (İsrail'in Muhafazakar Dostları) kuruluşunun yıllık akşam yemeği toplantısında skandal ifadeler kullandı.

SUNAK'TAN SKANDAL SÖZLER: "APTALLAR"

Daha önce de birçok kez İsrail'e ziyarette bulunarak Netanyahu ile görüşen Sunak, Filistin'e destek sloganları atan insanlara "Aptallar!" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Soykırımcı İsral'in katliamlarına destek veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepkiler yağmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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