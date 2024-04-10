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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Emine Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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