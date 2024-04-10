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Görüşme talebi ABD'den! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Görüşme talebi ABD’den! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşı tarafın talebi üzerine ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik ile ilgili konular ele alındı.

Son dakika haberleri...Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik ile ilgili konular ele alındı.

"İSRAİL SOYKIRIMI BAYRAMDA DA DEVAM EDİYOR"
Öte yandan 10.04.2024 tarihinde Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğini sürdürüyor." denildi.


Bayram arefesinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 14 kişinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: "Gazze, Ramazan Bayramı'nı şehitlerle, yaralılarla büyük bir hüzün ve acıyla karşıladı. İşgal güçleri evleri ve sivil kurumları hedef almaya devam ediyor.

İşgal güçlerinin işlediği soykırımdan, işgale hala yeşil ışık yakan, silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden sorumludur."

Açıklamada, İsrail'in Müslümanların ve Filistin halkının değerlerini hafife aldığı vurgulanarak bayram sabahında savaş uçaklarının Gazze semalarında uçarak saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze halkını, kadınları ve çocukları bayram kutlamalarından mahrum ettiği ve bayram sevincini elinden aldığı ifade edilen açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'in saldırılarına son verilmesi için baskı yapılması istendi.

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