Beyaz Saray'ın önünde tarihi protesto: Biden'ın elleri kanlı! ABD Gazze için tek ses oldu
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımında 100 gün geride kalırken, dünyanın her bir noktasından katillere gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. İşgalci İsrail'in katliamına ilk günden bu yana el veren ABD'de tarihi bir protesto düzenlendi. Beyaz Saray'ın önünde toplanan Filistin yanlıları, ABD Başkanı Joe Biden'a "Soykırım Joe'ya oy yok", "Biden'ın elleri kanlı" sloganları attı.
FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULAR BIDEN'A KÜFÜRLER SAVURDU
Soykırımda 100 gün geride bırakılırken yüzlerce Filistin yanlısı destekçi ABD'de, Beyaz Saray önünde toplandı ve "F*ck Joe Biden" sloganları attı.
GAZZE İÇİN BEYAZ SARAY'A YÜRÜDÜLER
Washington DC'de Filistin için yürüyüş düzenleyen binlerce protestocunun son durağı Beyaz Saray oldu. Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımında 100. Gün geride bırakılırken Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, polisin engeliyle karşılaşsa da mitingi sonlandırmadı.
"SOYKIRIM JOE'YA OY YOK"
New York Post'un haberine göre "Soykırım Joe'ya oy yok", "Biden'ın elleri kanlı" ve "Yaşasın Gazze" yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı protestocular, "F*ck Joe Biden" sloganları attı.
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