MOSSAD istedi Almanya’da takip yaptılar! Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi Benan Tumlucalı 25 bin euro karşılığında...

Tumlucalı çifti ile 9 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında, Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Viyana, Zürih, Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği, MOSSAD ajanları ile gizli haberleşme yöntemleri ile görüşmelerini sürdürdüğü MOSSAD ajanlarının talimatları doğrultusunda Türkiye'de istenilen kişileri takip edip hazırladıkları raporları istihbarat servisi elemanlanına teslim ettikleri belirlenmişti.