MOSSAD istedi Almanya'da takip yaptılar! Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi Benan Tumlucalı 25 bin euro karşılığında...
Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde İsrail’in istihbarat birimi MOSSAD’a çalışan bir şebekeyi daha çökertti. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olarak çalıştığı ortaya koyuldu. MOSSAD'a çalışan özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin MOSSAD'ın siparişiyle Almanya'ya casusluk için gittikleri, burada istihbarat servisinin istediği kişileri takip edip karşılığında 25 bin Euro para aldıkları ortaya çıktı. MOSSAD'a çalışan çiftin havalimanında yaptığı yakın takibin görüntülerine de ulaşıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in Türkiye'de satın aldığı kişiler tarafından yaptırdığı istihbari çalışmaların birini daha deşifre etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD'a çalıştığı belirlendi.
Tumlucalı çifti ile 9 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında, Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Viyana, Zürih, Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği, MOSSAD ajanları ile gizli haberleşme yöntemleri ile görüşmelerini sürdürdüğü MOSSAD ajanlarının talimatları doğrultusunda Türkiye'de istenilen kişileri takip edip hazırladıkları raporları istihbarat servisi elemanlanına teslim ettikleri belirlenmişti.
MOSSAD İSTEDİ ALMANYA'DA TAKİP YAPTILAR
İstihbarat servisine çalışan Tumlucalı çiftinin casusluk soruşturmasıyla ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Casusluk faaliyeti yürüten Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da MOSSAD adına takip yaptığı ortaya çıktı.
Jorg Neubach maske kimliği kullanan MOSSAD ajanının talimatıyla yapılan Almanya'ya giden Ahmet Ersin ve eşi Benan Tumlucalı'nın istihbarat servisinin istediği kişilerin araçlarını tespit edip yakın takip yaptığı belirlendi.
Almanya'nın Hamburg kentine giden Tumlucalı ve ekibinin Orta Doğulu bir çifti an be an izledikleri, daha sonra da yaptıkları fotoğraflı takibi detaylı bir şekilde rapor haline getirdikleri tespit edildi.
Operasyonda yapılan takibe ilişkin bütün belge ve dökümanlarda ele geçirildi. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yabancı kişileri de kullanarak Orta Doğulu çifti araçlı ve yaya olarak izlediği görüldü.
Ele geçirilen video görüntülerinde hedeflere yakın mesafe olmaktan çekinmeyen Tumlucalı çiftinin hedeflerini cep telefonu ile kayda aldığı, yaptıkları fotoğraflı raporların yanında videoları da MOSSAD'a illettikleri belirlendi.
25 BİN EURO KADININ HESABINA GELDİ
Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Almanya'da yaptığı takip karşılığında MOSSAD ajanlarından aldığı ödemeye ilişkin belgelerde bulundu.
Harcamaların seyahat ve konaklama, araç kiralama bedeli, takip ve gözetleme ücreti ve araç plaka araştırması şeklinde detaylandırıldığı görüldü.
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