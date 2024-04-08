Cumhur’un yarıştığı 22 ilin anatomisi çıkarılıyor! AK Parti’nin odak noktası 4 il için özel çalışma

31 mart yerel seçimleri bitti AK Parti yaşanan oy kaybının nedenlerinin araştırılması için bir kez daha sahaya inme kararı aldı. Başkan Erdoğan ayrıca, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi. Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek. Bunun yanı sıra Cumhur İttifakının yarıştığı iller de yakın markaja alındı.