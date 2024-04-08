Bağdat ile terör müzakeresi! Yeni operasyon kapıda

Acun, "Son dönemde Bağdat ile yürütülen müzakereler Türkiye'nin daha kapsamlı harekâtlar düzenlemesinin önünü açmış durumda.

Türkiye ve Irak'ın siyasi, askeri ve ekonomik çıkarları birbirine yaklaştırılırken, İran'ın burada tavrı önemli olacak.

Menfi bir yaklaşımla Bağdat'ı olumsuz yönde etkilemez ise iki ülkenin terörle mücadele de ortaklaşması mümkün" dedi.